Стивен Сигал поставил на место британского журналиста, задавшего вопрос о Путине

Американский актер, давно перебравшийся в Россию и получивший здесь гражданство, не стал поддаваться на провокации.

На инаугурации президента РФ, как оказалось, присутствовала и иностранная пресса. Церемонию вступления Владимира Путина на должность главы государства освещал, например, британский телеканал Sky News. Там же в это время находился и актер Стивен Сигал, с которым корреспондент портала очень хотел пообщаться.

В частности, журналист поинтересовался, почему Сигал поддерживает Владимира Путина. Актер, в свою очередь, заявил, что не может отвечать на глупые вопросы.

На мой взгляд, он (вопрос) довольно глупый. И, по-моему, ответ вам известен, — приводит ответ актера RT.