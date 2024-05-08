Мизулина отреагировала на планы Kanye West выступить в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Общественница категорично высказалась о концерте американского рэпера.

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась против приезда рэпера Kanye West и его жены в Россию.

Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих «голых вечеринок» хватает, — написала общественница в своем блоге в Телеграм.

Напомним, ранее стало известно, что музыкант собирается в июне этого года выступить в Москве.

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