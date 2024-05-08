У музея «Прорыв блокады Ленинграда» прошел праздничный концерт мотопробега «Мы помним»

На концерте прозвучали военные песни, стихи и истории ленинградцев в письмах, написанных в годы Великой Отечественной войны

Наша страна заплатила огромную цену за эту Победу, но тем важнее и ценнее для нас она, и тем святее День Великой Победы, который для нас является праздником со слезами на глазах. Потому что в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб на полях сражений, замучен в концлагерях, умирал от голода в блокадном Ленинграде или погибал без сил, работая в тылу. Мы вспоминаем и наших партизан, и малолетних узников, каждый из них в отдельности и все вместе достойны нашей памяти и нашего великого уважения и скорби, — сказал губернатор Ленобласти, возглавивший мотопробег в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт прошел на территории музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске. Отметим, что музей интересен не только туристам, но и учащимся школ и вузов, а также воспитанникам социальных учреждений. В стенах заведения проводятся «Живые уроки», посвященные прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года. Сегодня посещаемость музея – 225 тысяч человек ежегодно.

Музей «Кобона: Дорога жизни« запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.