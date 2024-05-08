Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о домогательствах мигранта к 12-летней в Мурино

Уголовное дело находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летнего мигранта. Иностранец был задержан в мае этого года за домогательства к 12-летней девочке в Мурино.

Доклад глава федерального ведомства ждет от руководителя следственного управления СК Ленобласти Сергея Сазина, передает 47news.