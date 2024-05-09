Цветы и венки возложили к мемориалам в Луге

К празднованию Дню Победы присоединился Лужский район. Глава местной администрации Юрий Намлиев вместе с коллегами возложил цветы и венки к мемориалам Луги.

В церемонии приняли участие зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко, глава Лужского района Андрей Иванов и глава Лужского поселения Владислав Голуб.

«В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу. С горечью вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражения. Память о героях фронта и тыла всегда будет жить в наших сердцах», – сказал Юрий Намлиев