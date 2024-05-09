Причастный к незаконной миграции иностранец задержан в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться
Полиция
Фото: Baltphoto.ru

На парковочных местах возле гипермаркета в Гатчине 7 мая задержали 39-летнего безработного гражданина Таджикистана. Мужчину подозревают к причастности к схеме фиктивного миграционного учета.

По версии следствия, задержанный за деньги проставлял в документах иностранцев, национальных паспортах и бланках миграционных карт поддельные пограничные штампы.

Такие штампы должны проставляться на контрольно-пропускных пунктах. Задержанный прибыл в Россию пять лет назад с целью работы, был зарегистрирован в Вырице Гатчинского района.

Заведено уголовное дело об организации незаконной миграции в составе организованной группы.

Вам будет интересно
Причастный к незаконной миграции иностранец задержан в Гатчинском районе Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина
В Петербурге задержали мигранта, который провел оскорбительную лекцию о русских в автобусе
Полицейские задержали в Петербурге мигранта, который вызывающе вел себя в автобусе. Ранее ivbg.ru рассказывал, что в автобусе № 208 в районе станции...
05.10.2022 4481
Автор