Причастный к незаконной миграции иностранец задержан в Гатчинском районе

На парковочных местах возле гипермаркета в Гатчине 7 мая задержали 39-летнего безработного гражданина Таджикистана. Мужчину подозревают к причастности к схеме фиктивного миграционного учета.
По версии следствия, задержанный за деньги проставлял в документах иностранцев, национальных паспортах и бланках миграционных карт поддельные пограничные штампы.
Такие штампы должны проставляться на контрольно-пропускных пунктах. Задержанный прибыл в Россию пять лет назад с целью работы, был зарегистрирован в Вырице Гатчинского района.
Заведено уголовное дело об организации незаконной миграции в составе организованной группы.
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