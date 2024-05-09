Новый автовокзал появится в Купчино

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга служба государственного строительного надзора одобрила инициативу постройки нового автовокзала возле станции метро «Купчино», сообщает «Петроград».

Помимо пассажирских и кассовых залов, предполагаются комнаты для матерей и детей, помещения для водителей и административно-технические помещения.

Пассажиров, прибывающих и отправляющихся, планируется разделить для их удобства. Согласно данным Госстройнадзора, разрешение на строительство автовокзала действует до сентября 2026 года. За выполнение работ ответственно ООО «Вернисаж».