Новый автовокзал появится в Купчино

Автор: Сергей Агутин
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга служба государственного строительного надзора одобрила инициативу постройки нового автовокзала возле станции метро «Купчино», сообщает «Петроград».

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Фото: telegram-канал Госстройнадзор СПб

Помимо пассажирских и кассовых залов, предполагаются комнаты для матерей и детей, помещения для водителей и административно-технические помещения.

Пассажиров, прибывающих и отправляющихся, планируется разделить для их удобства. Согласно данным Госстройнадзора, разрешение на строительство автовокзала действует до сентября 2026 года. За выполнение работ ответственно ООО «Вернисаж».

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