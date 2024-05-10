Сотни эстонских граждан вышли на набережную, чтобы присоединиться к празднованию Дня Победы. Одновременно с этим власти Эстонии анонсировали концерт в честь «Дня Европы» в Нарве, но на него пришли лишь несколько десятков.

Праздничный концерт «Берега Победы» в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Ивангороде Кингисеппского района 9 мая. Местом проведения стала Ивангородская крепость на границе с Эстонией. Граждан двух стран разделяла лишь река.

Фото: 47channel.ru, ЛенТВ24

Насладиться концертом по случаю Дня Победы пришли сотни эстонских граждан. Берега и набережные со стороны Эстонии были полностью заполнены людьми. Устроенная правительством Эстонии провокация – антироссийский плакат, флаги ЕС, Эстонии и Украины на стенах крепости – оставили эстонских граждан равнодушными.