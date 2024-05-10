ЮНЕСКО отправит информацию о человечестве на Луну на случай глобальной катастрофы

ЮНЕСКО отправит на Луну информацию о культурном достоянии человечества, переведенную на 275 языков, на случай глобальной катастрофы на Земле.

Капсулу поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R. Его планируют отправить вместе с компактным луноходом.

Через два года должна состояться третья лунная миссия компании, в рамках которой будет использован более крупный и современный модуль Apex 1.0, способный нести до 500 килограммов полезной нагрузки.