ЮНЕСКО отправит информацию о человечестве на Луну на случай глобальной катастрофы

ЮНЕСКО отправит на Луну информацию о культурном достоянии человечества, переведенную на 275 языков, на случай глобальной катастрофы на Земле.
Капсулу поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R. Его планируют отправить вместе с компактным луноходом.
Через два года должна состояться третья лунная миссия компании, в рамках которой будет использован более крупный и современный модуль Apex 1.0, способный нести до 500 килограммов полезной нагрузки.
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