В Ивангороде Кингисеппского района 9 мая прошел концерт «Берега Победы». Помимо жителей и гостей Ленинградской области праздником наслаждались около 2000 эстонских граждан.

В мероприятии участвовали кубанский ансамбль «Криница», Сосо Павлиашвили, ВИА «Песняры». Вел концерт Дмитрий Губерниев, который со сцены поздравил Ивангород и Нарву с Днем Победы.

«Ивангород, Россия, с Днем Победы! Нарва, с Днем Победы! Я знаю, что по ту сторону реки в Нарву приехал президент Эстонии. Давайте от души поздравим господина президента с Днем великой Победы. Вне всяких сомнений, он смотрит, слушает наш замечательный концерт», – сказал Дмитрий Губерниев

Видео: Вгую Рпа-Минюста-России/ВКонтакте