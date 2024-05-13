В Петербурге злостного должника по алиментам вычислили по фото в соцсетях

Мужчина задолжал своему ребенку порядка миллиона рублей.



ФССП вычислила злостного неплательщика алиментов по фотографиям из соцсетей. Мужчина пытался всячески скрыться от ответственности, сменив регистрацию, однако выдали петербуржца его публикации в интернете из спортзала.

Приставы сумели определить адрес фитнес-клуба и наведались прямо туда. В этот момент там и находился должник. Мужчине выписали административный протокол о неуплате алиментов, а мировой судья назначил петербуржцу 70 часов обязательных работ. Испугавшись уголовного дела, горе-отец тут же погасил часть задолженности.