В Петербурге злостного должника по алиментам вычислили по фото в соцсетях

Мужчина задолжал своему ребенку порядка миллиона рублей.
ФССП вычислила злостного неплательщика алиментов по фотографиям из соцсетей. Мужчина пытался всячески скрыться от ответственности, сменив регистрацию, однако выдали петербуржца его публикации в интернете из спортзала.
Приставы сумели определить адрес фитнес-клуба и наведались прямо туда. В этот момент там и находился должник. Мужчине выписали административный протокол о неуплате алиментов, а мировой судья назначил петербуржцу 70 часов обязательных работ. Испугавшись уголовного дела, горе-отец тут же погасил часть задолженности.
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