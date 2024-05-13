В Ленобласти более двух лет ищут должника, пропавшего вместе с 9-летней дочерью

Автор: Анастасия Щербакова
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41-летний местный житель отказался возвращать ребенка матери и скрылся в неизвестном направлении. 

Управление ФССП России по Ленинградской области сообщает, что судебные приставы ведут розыск девятилетней Марины Бунеевой и ее отца, который отказывается исполнять решение суда о передаче ребенка матери.

Мать девочки не видела ее более двух лет, так как отец отказался выполнять решение Всеволожского городского суда о передаче ребенка. Региональное управление ФССП объявило мужчину и девочку в розыск, стало известно 47channel.

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13.05.2024 59
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