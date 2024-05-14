Россиянам объяснили, как будет работать самозапрет кредитов

Соответствующий закон официально вступит в силу с 1 марта 2025 года.
В МВД РФ разъяснили порядок оформления самозапрета на кредиты. Как отметили в ведомстве, заявление на услугу будет поступать во все бюро кредитных историй не позднее часа с момента подачи.
При этом в БКИ заявитель получит подтверждение операции, а затем уведомление поступит и на Госуслуги.
Не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Снять запрет можно будет в любое время, — уточнили в МВД.
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06.05.2024 155