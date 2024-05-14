Депутаты парламента Грузии устроили массовую драку во время заседания

Причиной потасовки стало обсуждение закона об иноагентах.
В ходе обсуждения в грузинском парламенте законопроекта об иноагентах между депутатами вспыхнул конфликт, переросший в массовую драку.
Как сообщают местные СМИ, изначально участниками столкновения стали председатель оппозиционной партии Леван Хабеишвили и демократ Дмитрий Самхарадзе. Последний бросил бутылку в Хабеишвили, после чего завязалась драка с участием других депутатов.
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