Депутаты парламента Грузии устроили массовую драку во время заседания

Причиной потасовки стало обсуждение закона об иноагентах.

В ходе обсуждения в грузинском парламенте законопроекта об иноагентах между депутатами вспыхнул конфликт, переросший в массовую драку.

Как сообщают местные СМИ, изначально участниками столкновения стали председатель оппозиционной партии Леван Хабеишвили и демократ Дмитрий Самхарадзе. Последний бросил бутылку в Хабеишвили, после чего завязалась драка с участием других депутатов.