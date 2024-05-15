Вирусолог предположил, когда новый штамм коронавируса окажется в России

В ряде стран фиксируются случаи заражения новой мутацией ковида FLiRT. В НИЦ им. Гамалеи не исключают, что в ближайшие недели патоген доберется и до России.

Новая вариация коронавируса FLiRT может дойти до России летом этого года, заявил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом очередной штамм ковида, по мнению эксперта, не представляет серьезной опасности.

Скорее всего, этот вариант не представляет какой-то большой опасности. Он появился недавно и данных о том, что он слишком инфекционный и патогенный, нет. Данные, наоборот, достаточно благоприятные. Этот вирус будет распространяться и, скорее всего придет и к нам, — цитирует вирусолога радио «КП».