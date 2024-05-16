Человек погиб в ДТП с большегрузом на трассе «Кола»

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Смертельное ДТП произошло вечером 15 мая на 48-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

20240515_of1194qyd8i1kbkni9l3
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погиб пассажир легковушки, еще один был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вам будет интересно
Человек погиб в ДТП с большегрузом на трассе «Кола» трасса Кола, погиб человек, ДТП
Полиция задержала предполагаемого расчленителя найденной в пакетах женщины
Полиция задержала предполагаемого расчленителя женщины, чьи останки нашли на пустыре в Шушарах вечером 12 мая. Задержан 38-летний местный житель. Предположительно, он...
13.05.2024 141
Автор