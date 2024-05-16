Человек погиб в ДТП с большегрузом на трассе «Кола»

Смертельное ДТП произошло вечером 15 мая на 48-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погиб пассажир легковушки, еще один был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.