Человек погиб в ДТП с большегрузом на трассе «Кола»

Смертельное ДТП произошло вечером 15 мая на 48-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погиб пассажир легковушки, еще один был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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