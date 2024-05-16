В Петербурге задержали стрелка с парковки у ТЦ

Задержан мужчина, который 14 мая открыл стрельбу на парковке у торгового центра «Сити Молл» и ранил водителя.
Ранее ivbg.ru сообщал, что 14 мая в ходе дорожного конфликта водитель LI L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и скрылся. Потерпевший был госпитализирован с ранениями живота и конечностей. На месте происшествия нашли пять гильз и перцовый баллончик пострадавшего.
Полицией было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Машину предполагаемого агрессора нашли в соседнем дворе.
Задержанным оказался 34-летний предприниматель из Армении, у него изъят травматический пистолет Grand Power.
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