В Петербурге задержали стрелка с парковки у ТЦ

Задержан мужчина, который 14 мая открыл стрельбу на парковке у торгового центра «Сити Молл» и ранил водителя.

Ранее ivbg.ru сообщал, что 14 мая в ходе дорожного конфликта водитель LI L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и скрылся. Потерпевший был госпитализирован с ранениями живота и конечностей. На месте происшествия нашли пять гильз и перцовый баллончик пострадавшего.

Полицией было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Машину предполагаемого агрессора нашли в соседнем дворе.

Задержанным оказался 34-летний предприниматель из Армении, у него изъят травматический пистолет Grand Power.