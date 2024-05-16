Дома в «умирающих» деревнях России предлагают отдавать нуждающимся

Автор: Анастасия Щербакова
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Такую инициативу предложили в Госдуме.

Депутат Госдумы Сергей Колунов считает, что «умирающие» деревни России необходимо возрождать. Сделать это можно, если передавать оставленные в таких населенных пунктах дома нуждающимся.

Если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ, — заявил Колунов в беседе с 360.ru.
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