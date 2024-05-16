Дома в «умирающих» деревнях России предлагают отдавать нуждающимся

Такую инициативу предложили в Госдуме.
Депутат Госдумы Сергей Колунов считает, что «умирающие» деревни России необходимо возрождать. Сделать это можно, если передавать оставленные в таких населенных пунктах дома нуждающимся.
Если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ, — заявил Колунов в беседе с 360.ru.
Вам будет интересно
В нем нет ни одного официально зарегистрированного жителя. В Ленинградской области исчезнет деревня Кайболово в Усть-Лужском сельском поселении Кингисеппского района. Как...
24.04.2024 437