Автобус сбил ребенка в Сланцах

По предварительным данным, авария произошла 16 мая около 11:00 возле 11-го дома на улице Ломоносова в Сланцах.
Водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением и наехал на восьмилетнего ребенка. Были госпитализированы и мужчина, и школьник. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги.
На место происшествия выезжала дежурная смена 145-й пожарной части. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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26.12.2022 3479