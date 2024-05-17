Автобус сбил ребенка в Сланцах

По предварительным данным, авария произошла 16 мая около 11:00 возле 11-го дома на улице Ломоносова в Сланцах.

Водитель рейсового автобуса ПАЗ не справился с управлением и наехал на восьмилетнего ребенка. Были госпитализированы и мужчина, и школьник. Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги.

На место происшествия выезжала дежурная смена 145-й пожарной части. Обстоятельства происшествия устанавливаются.