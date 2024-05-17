За интим и употребление наркотиков со школьницей задержан житель Всеволожского района

За интимную связь и совместное употребление наркотиков с 15-летней девочкой задержан 42-летний житель Кудрово Всеволожского района.
Пострадавшая познакомилась с мужчинами в месседжере и договорилась о встрече 4 февраля 2024 года. В Кудрово трое мужчин употребили вместе с несовершеннолетней наркотики, затем вступили с ней в интимную связь.
На следующий день школьницу доставили в детскую больницу. У нее диагностировали отравление наркотиками. Еще 23 апреля задержали одного из преступников. Им оказался 32-летний житель Кудрово. Он дал признательные показания.
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16.12.2020 36542