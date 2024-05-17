Ученые рассказали, в каком порядке умирающий человек утрачивает чувства

По словам экспертов паллиативной медицины, сперва человек перестает ощущать физиологические потребности.
Специалист паллиативной медицины Джеймс Халленбек назвал чувства, которые умирающий человек утрачивает в первую очередь.
По словам эксперта, на пороге смерти люди перестают ощущать чувство голода и жажды. Следующие стадии — потеря речи и зрения. В самую последнюю очередь у человека «отключается» слух и осязание, пишет научный журнал Medicalxpress.
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13.05.2024 109