Ученые рассказали, в каком порядке умирающий человек утрачивает чувства

По словам экспертов паллиативной медицины, сперва человек перестает ощущать физиологические потребности.

Специалист паллиативной медицины Джеймс Халленбек назвал чувства, которые умирающий человек утрачивает в первую очередь.

По словам эксперта, на пороге смерти люди перестают ощущать чувство голода и жажды. Следующие стадии — потеря речи и зрения. В самую последнюю очередь у человека «отключается» слух и осязание, пишет научный журнал Medicalxpress.