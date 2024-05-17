Без осадков и до +25 градусов тепла: прогноз погоды в Ленобласти на 18 мая

Жителей и гостей региона в первый выходной этой недели ждет теплая погода без осадков.
Согласно прогнозу МЧС, 18 мая в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут долгожданные +25 градусов днем. Однако в ночное время все еще будет наблюдаться похолодание.
Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами 0…+2 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет слабо понижаться, — рассказали в ведомстве.
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