Без осадков и до +25 градусов тепла: прогноз погоды в Ленобласти на 18 мая

Жителей и гостей региона в первый выходной этой недели ждет теплая погода без осадков.

Согласно прогнозу МЧС, 18 мая в Ленинградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут долгожданные +25 градусов днем. Однако в ночное время все еще будет наблюдаться похолодание.

Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами 0…+2 гр., днем +20…+25 гр. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет слабо понижаться, — рассказали в ведомстве.