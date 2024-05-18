20 мая пройдет традиционная «прямая линия» с Александром Дрозденко

В понедельник, 20 мая, Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти.

Для ответов также приглашены главы районных администраций. Звонки принимаются по телефонам: 006 (по стационарному телефону, бесплатно) либо 8 (813-61) 315-01 (платно, в зависимости от тарифа, установленного оператором связи).

«Прямую линию» покажут в прямом эфире телеканала «ЛенТВ24».