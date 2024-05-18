Суд признал перевод IKEA средств из России за рубеж безнравственным

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 млрд рублей структуры IKEA «противной основам правопорядка или нравственности», передает Коммерсантъ.

После ухода IKEA из России остававшиеся в стране товарные запасы у «Торга» (российская структура шведского бренда – прим.ред.) в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд». Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению «Торга» была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited.

ФНС расценила это действие как «сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Сделка признана ничтожной, согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ. Поэтому суд предписал взыскать в российскую казну средства, полученные сторонами, действовавшими умышленно. Теперь ООО «Торг» обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.

Вам будет интересно
Суд признал перевод IKEA средств из России за рубеж безнравственным IKEA
Минфин хочет повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%
Минфин России предлагает повысить до 12% годовых ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше 6 лет. Семейная...
15.05.2024 120
Автор