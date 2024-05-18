Суд признал перевод IKEA средств из России за рубеж безнравственным

Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС сделку на 12 млрд рублей структуры IKEA «противной основам правопорядка или нравственности», передает Коммерсантъ.

После ухода IKEA из России остававшиеся в стране товарные запасы у «Торга» (российская структура шведского бренда – прим.ред.) в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд». Но оказалось, что оплата по этой сделке 12,9 миллиардов рублей по поручению «Торга» была произведена на зарубежные счета ирландской Fami Limited.

ФНС расценила это действие как «сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Сделка признана ничтожной, согласно статье 169 Гражданского кодекса РФ. Поэтому суд предписал взыскать в российскую казну средства, полученные сторонами, действовавшими умышленно. Теперь ООО «Торг» обязан выплатить российскому государству вышеуказанную сумму.