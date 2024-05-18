«Золото гоблинов» нашли в одной из пещер у Сиверского

В окрестностях поселка Свирский в одной из пещер биолог Павел Глазков обнаружил «золото гоблинов».

Именно так в народе называют мох Схистостега перистая, или же светящийся.

Видео: Павел Глазков

Биолог объяснил, что мох приспособился улавливать самый незначительный свет при помощи специальных линз, расположенных на листьях. Для жизни ему нужны только красные и синие спектры света, а вот зеленый он отражает. Проходя через его линзы, зеленый спектр усиливается, отчего и возникает фантастическое золото-зеленое свечение.