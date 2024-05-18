В Петербурге установят «умные» камеры для слежки за курильщиками и вандалами

Власти Петербурга потратят порядка 600 млн рублей на закупку «умных» камер, которые будут отслеживать курильщиков и вандалов.

Сейчас Смольный ищет подрядчика для установки более 2000 «умных» камер на 309 детских и спортивных площадках по всему Петербургу. Максимальная стоимость контракта составляет 593 млн рублей.

Подрядчик должен не только установить камеры, но и связать их в единую сеть и интегрировать с единой государственной системой видеонаблюдения.

Вам будет интересно Четыре автобусных маршрута будут работать в «Ночь музеев» в Петербурге Во время всероссийской акции «Ночь музеев», которая состоится в ночь с 18 на 19 мая, в Петербурге будут работать четыре... 15.05.2024 114

В техзадании указано, что камеры должны уметь распознавать курящих людей в кадре, вандалов, которые расклеивают стикеры и рекламные объявления в непредназначенных для этого местах. Данные о каждом инциденте будут отправляться в центр обработки и хранения данных.