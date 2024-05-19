Вертолет с президентом и главой МИД Ирана потерпел крушение — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Авиакатастрофа произошла на территории Азербайджана.

Вертолет, на котором находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в восточной части Азербайджана.

Раиси и Абдоллахиян возвращались обратно в Иран после визита в Азербайджан, передают местные СМИ. Судьба государственных деятелей неизвестна.

По уточненным данным, вертолет все же совершил жесткую посадку. Сейчас к месту ЧП пытаются добраться спасатели.

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