Вертолет с президентом и главой МИД Ирана потерпел крушение — СМИ

Авиакатастрофа произошла на территории Азербайджана.
Вертолет, на котором находились президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение в восточной части Азербайджана.
Раиси и Абдоллахиян возвращались обратно в Иран после визита в Азербайджан, передают местные СМИ. Судьба государственных деятелей неизвестна.
По уточненным данным, вертолет все же совершил жесткую посадку. Сейчас к месту ЧП пытаются добраться спасатели.
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