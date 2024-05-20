Два водителя погибли в лобовом ДТП под Лугой

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Лужском районе Ленобласти.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, вечером 18 мая на 55-м километре автодороги «Толмачево — Нарва» 46-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Тагаз» по неустановленной причине выехала на «встречку», где столкнулась с Lada Vesta, которой управлял 49-летний мужчина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Оба водителя от полученных травм скончались на месте. Четырехлетнего ребенка, который находился в автомобиле «Тагаз», госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.