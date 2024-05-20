Аналитик спрогнозировал рост цен на товары первой необходимости

Подорожание может составить от 10 до 30%.

По словам генерального директора информационно-аналитического агентства Infoline Ивана Федякова, в ближайшее время в России ожидается подорожание самых «ходовых» продуктов питания на 10-30%.

Федяков в беседе с Ura.ru отметил, что в товары первой необходимости в меньшей степени закладываются маржинальные составляющие производителей. Поэтому при росте себестоимости производства приходится полностью транслировать эти затраты в конечную цену для потребителей.

По словам эксперта, в первую очередь дорожают сырьевые товары, которые составляют основную часть потребительской корзины малообеспеченных граждан.

Официальная инфляция занижена. Реальная — выше. Рост цен на эти товары будет значительнее, чем официальная инфляция. По каждой группе продуктов отдельная ситуация, но можно смело ожидать роста цена в ближайшее время от 10 до 30% и выше, — заявил аналитик.