В Ленобласти предложили два пути преодоления кадрового дефицита

Экономический блок правительства Ленобласти предложил два пути преодоления кадрового дефицита.
Первый предполагает техническое перевооружение предприятий, автоматизация процессов. В этом помогают региональные меры поддержки, в том числе налоговые льготы на имущество и льготные кредиты на цифровизацию, рассказал глава региона Александр Дрозденко.
Кроме того, предлагается привлечь специалистов из трудоизбыточных регионов, им обеспечат жилье и помогут с переездом.
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
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