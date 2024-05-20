В Ленобласти предложили два пути преодоления кадрового дефицита

Автор: Гузель Галимова
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Экономический блок правительства Ленобласти предложил два пути преодоления кадрового дефицита.

Первый ‌предполагает техническое перевооружение предприятий, автоматизация процессов. В этом помогают региональные меры поддержки, в том числе налоговые льготы на имущество и льготные кредиты на цифровизацию, рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Кроме того, предлагается ‌привлечь специалистов из трудоизбыточных регионов, им обеспечат жилье и помогут с переездом.

В Ленобласти предложили два пути преодоления кадрового дефицита Экономика, Ленобласть, кадры, кадровый дефицит, Дрозденко
В Ленобласти предложили два пути преодоления кадрового дефицита Экономика, Ленобласть, кадры, кадровый дефицит, Дрозденко
В Ленобласти предложили два пути преодоления кадрового дефицита Экономика, Ленобласть, кадры, кадровый дефицит, Дрозденко
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

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