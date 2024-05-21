МВД предложило разрешить лишенным гражданства оставаться в России до 90 дней

Министерство внутренних дел предложило дать право лишенным гражданства России оставаться в стране от 15 до 90 дней, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Проект закона уже получил одобрение кабинета министров.

Кроме того, предлагается упростить порядок выдачи вида на жительство для тех, чьи родственники постоянно проживают в пределах бывших территорий Российской империи или СССР.

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Также предлагается сохранить привилегии для ценных специалистов — они смогут оформлять ВНЖ без получения разрешения на временное проживание. Также им увеличат срок на осуществление трудовой деятельности — с шести месяцев до года по определенной профессии.