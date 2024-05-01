МВД: за полгода почти 400 иностранцев лишились гражданства РФ из-за преступлений

МВД России за последние полгода аннулировало российское гражданство 398 бывших иностранных граждан за совершение преступлений.

По данным ведомства, с начала действия нового федерального закона о гражданстве было принято 406 решений о прекращении российского гражданства РФ, из них 398 — в связи с совершением уголовных преступлений.

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Напомним, 26 октября в России вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве. В его рамках российское гражданство бывших иностранцев, совершивших отдельные преступления, либо создающих угрозу национальной безопасности РФ, подлежит прекращению, а паспорт российского гражданина — изъятию.