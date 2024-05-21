Женщину нашли под окнами дома во Всеволожске. Вверху висела веревка

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Под окнами многоквартирного дома на улице Советской во Всеволожске 20 мая около 20:00 найдена женщина, выпавшая из окна.

По словам очевидцев, на третьем этаже было открыто окно, из него торчала веревка. Возможно, женщина пыталась по ней спуститься.

Пострадавшей 49 лет, ее доставили в реанимацию со множественными переломами и ушибами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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16.05.2022 5949
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