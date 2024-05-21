Женщину нашли под окнами дома во Всеволожске. Вверху висела веревка

Под окнами многоквартирного дома на улице Советской во Всеволожске 20 мая около 20:00 найдена женщина, выпавшая из окна.

По словам очевидцев, на третьем этаже было открыто окно, из него торчала веревка. Возможно, женщина пыталась по ней спуститься.

Пострадавшей 49 лет, ее доставили в реанимацию со множественными переломами и ушибами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.