Женщину нашли под окнами дома во Всеволожске. Вверху висела веревка

Под окнами многоквартирного дома на улице Советской во Всеволожске 20 мая около 20:00 найдена женщина, выпавшая из окна.
По словам очевидцев, на третьем этаже было открыто окно, из него торчала веревка. Возможно, женщина пыталась по ней спуститься.
Пострадавшей 49 лет, ее доставили в реанимацию со множественными переломами и ушибами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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16.05.2022 5949