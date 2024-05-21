Врач назвал количество употребляемого в неделю алкоголя, грозящего инсультом и раком

С такими последствиями человек может столкнуться, даже если будет регулярно употреблять всего 250 миллилитров пива.

Согласно рекомендациям служб здравоохранения Великобритании, еженедельное потребление алкоголя должно быть ограничено 14 единицами (1 ед. = 10 граммов чистого этанола), что содержится примерно в 100 миллилитрах вина, 250 миллилитрах пива или 30 миллилитрах крепкого алкоголя, пишет Daily Mail.

Главный врач Великобритании Крис Уитти заявил, что превышение установленной нормы может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, значительно повышается риск инфаркта, деменции, инсульта, рака и повреждения печени.