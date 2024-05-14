Эксперты рассказали, существуют ли продукты с «отрицательной» калорийностью

Бытует мнение, что некоторые продукты можно употреблять в неограниченных количествах, поскольку на их переваривание организм тратит очень много энергии.

Как отметили эксперты Роспотребнадзора, некоторая пища действительно требует больше ресурсов для переработки, чем другие. Однако диетологи заявляют, что так называемая «отрицательная» калорийность — все же миф.

Продуктов с «отрицательной» калорийностью не существует, но есть продукты с очень низкой калорийностью. Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зеленые и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий, — рассказали в ведомстве.