Ленобласть компенсирует семьям затраты на отдых детей в летних лагерях

Поддержка будет оказана родным участников СВО и семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В Ленинградской области увеличился размер компенсации за траты на путевки для детей в летние лагеря. Выплата была проиндексирована на 5% и теперь составляет 25,7 тысяч рублей. При этом ребятам из нуждающихся семей и тем, чьи родители являются участниками СВО, поездки в организации отдыха и оздоровления предоставляются бесплатно. Об этом рассказала И.о. главы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Илья Голубев.

В приоритетном порядке будут обеспечены отдыхом дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Также мы акцентируем внимание на отдыхе детей участников СВО. Хочу отметить, что дети данных категорий получают путёвки на безвозмездной основе. В Ленобласти по-прежнему действует мера социальной поддержки, так называемая полная или частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей, — цитирует Голубева ТАСС