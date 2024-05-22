В Петербурге одобрили реконструкцию зданий Апраксина двора

Власти Санкт-Петербурга одобрили соглашение с инвестором о реконструкции и приспособлении для современного использования помещений в границах участка на Садовой улице, 28-30 корпуса 37-38.

Инвестор планирует реконструировать объекты культурного наследия и создать там торговый комплекс. Фасады обещают спроектировать с учетом архитектурного облика Апраксина двора.

По указанным адресам находятся два двухэтажных здания. В одном из них расположен магазин парфюмерии, в другом продают искусственные цветы.