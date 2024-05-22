Ученые сварили пиво из пчел-убийц. Его назвали Killer Bee Beer

Автор: Сергей Агутин
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Ученые сварили крафтовое пиво из пивных дрожжей, обнаруженных в микробиоме кишечника пчел из Намибии, известных как «пчелы-убийцы».  

Необычное пиво должно привлечь внимание к исследованиям и помочь их финансировать. Ученые ищут пивовара, который поможет вывести Killer Bee Beer на рынок.

Пчелы-убийцы – гибрид африканской и европейских медоносных пчел. Он отличается агрессивным поведением, нападает на людей и животных.

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