Волонтеры из Петербурга помогли любопытному лисенку с сильным отеком

Животное решило попробовать на вкус кое-что несъедобное, находясь в вольере. Последствия — на фото.

Волонтеры центра помощи диким животным «Сирин» выхаживают маленького лисенка, получившего отек мордочки после неудачной трапезы.

В большой дикой жизни может случится всякое. Поэтому мы наблюдаем как малыши адаптируются в новом для тебя вольере. Один вот попробовал не съедобное. К счастью отёк не мешает дышать и пара уколов вернут в строй, — рассказали в центре.