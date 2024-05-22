Волонтеры из Петербурга помогли любопытному лисенку с сильным отеком

Животное решило попробовать на вкус кое-что несъедобное, находясь в вольере. Последствия — на фото.
Волонтеры центра помощи диким животным «Сирин» выхаживают маленького лисенка, получившего отек мордочки после неудачной трапезы.
В большой дикой жизни может случится всякое. Поэтому мы наблюдаем как малыши адаптируются в новом для тебя вольере. Один вот попробовал не съедобное. К счастью отёк не мешает дышать и пара уколов вернут в строй, — рассказали в центре.
Вам будет интересно
При встрече с дикими животными следует проявлять осторожность. Особенно, если кабаны разгуливают с потомством. Росприроднадзор по СЗФО прокомментировал видео, появившееся в...
21.05.2024 161