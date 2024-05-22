Жителям освобожденной части Харьковской области будут выдавать российские документы

Об этом заявил глава российской администрации области.

Жителям освобожденных территорий Харьковской области будут выдавать российские документы, в том числе паспорта и аттестаты. Об этом 22 мая сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу российской администрации Виталия Ганчева.

Он отметил, что на Донбассе жители ранее получали паспорта ДНР и ЛНР, а затем российский документ, или же сразу становились гражданами РФ.

Поэтому, исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт, — добавил Ганчев.