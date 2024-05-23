Неизвестные разгромили финский мемориал в поселке Победа

В Выборгском районе Ленобласти неизвестные повредили мемориал «Военным республики Финляндия, погибшим во время Зимней войны с СССР» в поселке Победа.
На мемориале отсутствует табличка, а на самом памятнике из гранитного камня остались следы зеленой краски. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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14.05.2024 137