Неизвестные разгромили финский мемориал в поселке Победа

Автор: Гузель Галимова
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В Выборгском районе Ленобласти неизвестные повредили мемориал «Военным республики Финляндия, погибшим во время Зимней войны с СССР» в поселке Победа.

На мемориале отсутствует табличка, а на самом памятнике из гранитного камня остались следы зеленой краски. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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14.05.2024 137
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