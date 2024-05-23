Приставы взыскали 530 тысяч долга по зарплате с предприятия в Кингисеппском районе

Работники строительно-монтажного предприятия в Кингисеппском районе получили зарплату после вмешательства судебных приставов. Работодатель задолжал сотрудникам около 530 тысяч рублей.

Несмотря на сводное исполнительное производство, компания не спешила гасить долг по зарплате. В итоге должнику дали пять дней для добровольного погашения задолженности и предупредили об уголовной ответственности.

После этого предприятие выполнило свои долговые обязательства и выплатило сотрудникам заработную плату в полном объеме. Благодаря судебным приставам в Ленинградской области за год перечислено более 7 миллионов рублей задолженности по зарплате.