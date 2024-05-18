Минобрнауки: дипломы бакалавриата приравняют к дипломам нового образца

Дипломы выпускников вузов со степенью бакалавра будут признавать так же, как и дипломы нового образца.

«Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость — бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца», — рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

Студенты, которые поступили в вузы по программе бакалавриата, смогут завершить образование, добавили в Минобрнауки.

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