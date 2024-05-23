Петербург занял третье место среди популярных направлений летнего отдыха

Специалисты проанализировали информацию и узнали, что количество броней в Санкт-Петербурге стало больше на 15 %. Средняя стоимость ночи, в зависимости от направления, увеличилась на 13-15 %, сообщает «Петроград».

На первом месте по популярности для путешествий с июнь по август 2024 года находится Сочи. На него приходится 24 % всех летних бронирований. Второе место занимает Анапа, а третье – Санкт-Петербург и Ленинградская область (12 % и 6 % бронирований соответственно).

По сравнению с прошлым летом популярность региона возросла на 20 %. Средняя стоимость ночи в Санкт-Петербурге – 4632 рубля. Продолжительность поездки – шесть ночей.