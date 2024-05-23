Из жизни ушла сестра покойной певицы Жанны Фриске: она также страдала раком

Родственница артистки боролась с болезнью 14 лет.
Близкие покойной певицы Жанны Фриске сообщили об уходе из жизни члена семьи – Татьяны Гончаренко. Она является двоюродной сестрой артистки, также скончавшейся от онкологии в 2015 году .
О трагедии в соцсетях рассказала родная сестра Жанны Наталья Фриске.
Моя прекрасная девочка, такая молодая… Такая красивая и так рано ушла! Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить, — цитирует ее РБК.
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