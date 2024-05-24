На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 16-18, 23, 25 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, профилирование обочин.

М-10 «Россия»:

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 3-14 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;

км 673 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда»:

км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортная развязка км 51 ограничение движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка и мойка шумозащитных экранов от пыли и грязи;

км 150-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка катафотов от пыли и грязи вручную.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 47-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30, км 94-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 18-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка тротуаров и автобусных остановок от пыли и грязи;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;

км 10-11 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ);

км 41-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, помывка СБО.

Р-23 «Псков»: