На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 24 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 24 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 16-18, 23, 25 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, профилирование обочин.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 3-14 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
- км 673 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- транспортная развязка км 51 ограничение движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка и мойка шумозащитных экранов от пыли и грязи;
- км 150-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка катафотов от пыли и грязи вручную.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 47-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;
- км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, км 94-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 45-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 18-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка тротуаров и автобусных остановок от пыли и грязи;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 10-11 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ);
- км 41-52 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, помывка СБО.
Р-23 «Псков»:
- км 32-31, ограничение скорости движения в направлении Санкт-Петербурга правая полоса с 09:00 до 16:00, очистка водоотводных лотков;
- км 36-31, ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00 до 16:00, мех. очистка и помывка краевой линии у разделительной полосы.