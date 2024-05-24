Водитель легковушки погиб в ДТП с большегрузом в Отрадном

Смертельное ДТП произошло вечером 23 мая на проспекте Ленсовета в Отрадном Кировского района Ленобласти.

Фото: пресс-служба Леноблпожспаса

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись Mazda6 и грузовой автомобиль Volvo. Водитель легковушки погиб на месте. В аварию попал еще один автомобиль Mazda, который по касательной столкнулся с фурой.

Обстоятельства аварии устанавливаются.