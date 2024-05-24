Мотоциклист погиб в ДТП на трассе «Кола»

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло на 55-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель мопеда не справился с управлением и столкнулся с каршеринговым автомобилем Chery Tiggo, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

Мотоциклист погиб в ДТП на трассе «Кола» трасса Кола, погиб водитель, Ленобласть, ДТП
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе «Кола» трасса Кола, погиб водитель, Ленобласть, ДТП
Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Мотоциклист погиб на месте. Его личность устанавливается, на вид мужчине 60 лет. Проводится проверка.

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Мотоциклист погиб в ДТП на трассе «Кола» трасса Кола, погиб водитель, Ленобласть, ДТП
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