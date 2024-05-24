Дрозденко поздравил выпускников Ленобласти с последним звонком

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил выпускников района с последним звонком.

«Вы — выпускники 2024 года — вступаете в новый этап — взрослой, самостоятельной жизни. Впереди — экзамены, время выбора профессии. Каждого выпускника 2024 года мы ждем на работу в родной Ленинградской области», — говорится в поздравлении.

Глава региона добавил, что сегодня для выпускников в Ленобласти существует множество дорог и масса возможностей, чтобы реализовать себя, состояться в профессии, создать большую и крепкую семью.

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