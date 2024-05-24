Ленобласть передаст в библиотеку Енакиево более 4 тысяч книг

Комитет Ленобласти по транспорту в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом передаст в центральную библиотеку города Енакиево свыше 4 тысяч книг.

В Енакиево отправят книги по архитектуре, строительству, транспорту, горному делу, истории, русскому языку, социологии, финансам, бизнесу, философии, химии и психологии, а также художественные произведения ведущих российских и мировых авторов.

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Кроме того, учреждение получит современный экран для демонстраций презентаций.